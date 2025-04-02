شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية بقيمة 500 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ في ستراسبورج على حزمة المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance/MFA) بقيمة 500 مليون يورو للأردن.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن البرلمان الأوروبي أيّد حزمة المساعدات للأردن بموافقة كبيرة من النواب الحاضرين بـ571 صوتًا، مبيّنًا أن المفوضية الأوروبية ستقدّم في المرحلة القادمة مقترحًا للحزمة الإضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، لتصل القيمة الإجمالية المُقدّمة للمملكة ضمن هذا الإطار إلى مليار يورو للأعوام 2025-2027.



وأعرب السفير القضاة، في بيان اليوم، في هذا الصدد عن اعتزاز الأردن، وتقديره للدعم المُقدّم من الاتحاد الأوروبي والذي يأتي تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتقديرًا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وكان الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شهدا في بروكسل، بتاريخ 29 يناير الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن حينها عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة تصل نحو 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحًا بقيمة 640 مليون يورو، ودعم استثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، بالإضافة لحزمة المساعدة المالية الكلية البالغة مليار يورو.