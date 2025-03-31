شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدول تحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر.. مصر وسوريا والأردن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دول عربية اليوم الإثنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في المساجد والساحات وسط أجواء من البهجة والفرحة.

تشمل هذه الدول كلا من مصر وسوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، اليوم الإثنين، بأول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

بينما احتفلت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والسودان ولبنان وموريتانيا وجيبوتي أمس الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

ومن أبرز مشاهد عيد الفطر اليوم، أداء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، صلاة عيد الفطر في مصلى قصر الشعب بدمشق، لأول مرة بحضور عدد من المسؤولين وحشد من السوريين.

كما أدى السوريون صلاة عيد الفطر في المحافظات كافة، وتعد هذه الصلاة صلاة عيد الفطر الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بنهاية العام الماضي، وتعد هذه الصلاة الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بنهاية العام الماضي.