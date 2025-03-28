شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /الجمعة/، فى قصر الصفا بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار فى السودان.

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وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.