اخبار الخليج

ولى العهد السعودى والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع فى السودان

0 نشر
0 تبليغ

ولى العهد السعودى والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع فى السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /الجمعة/، فى قصر الصفا بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار فى السودان.

لا يفوتك 

انتصارات الجيش السودانى تتوالى.. تحرير "محلية الخرطوم" وترقب لموقعة أم درمان

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء (واس)، بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا