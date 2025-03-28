شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف اجتماعًا بين وزيرى الدفاع السورى واللبنانى لتنسيق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعًا في جدة بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بين وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما، وفق "واس" .

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

ومن جانب آخر، أعرب وزيرا الدفاع بسوريا و لبنان عن شكرهما لقيادة السعودية ووزير الدفاع على رعاية المملكة واستضافتها للاجتماع، وعبرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه، وتؤكد المملكة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الشقيقين وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.