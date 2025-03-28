شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: جميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن موقف الدولة السودانية وجيشها حازم وواضح تجاه الدعم السريع، مشددا: "حساباتنا العسكرية لا تخضع لأي مساومات".

أضاف الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "ماضون بعزم وإصرار على إكمال مراحل العملية العسكرية لإخلاء السودان من الدعم السريع، وجميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرة الجيش السوداني".

وتابع الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "عملياتنا العسكرية مستمرة لتحرير السودان بشكل كامل".