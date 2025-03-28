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الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: جميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرتنا

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الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: جميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرتنا

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القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن موقف الدولة السودانية وجيشها حازم وواضح تجاه الدعم السريع، مشددا: "حساباتنا العسكرية لا تخضع لأي مساومات".

أضاف الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "ماضون بعزم وإصرار على إكمال مراحل العملية العسكرية لإخلاء السودان من الدعم السريع، وجميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرة الجيش السوداني".

وتابع الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "عملياتنا العسكرية مستمرة لتحرير السودان بشكل كامل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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