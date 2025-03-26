شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا و113,828 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 39 شهيدًا و124 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

