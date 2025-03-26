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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا 

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واس - غزة 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا 

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا و113,828 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 39 شهيدًا و124 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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