الخليج اليوم .. السعودية.. إيقاف 82 شخصا والتحقيق مع 313 في 7 وزارات وهيئات بتهم الفساد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) خلال شهر مارس 2025، مع 313 مشتبها بهم في عدد من المؤسسات الحكومية.

وأفادت عبر حسابها على منصة "x"، بأنه تم إيقاف 82 شخصا بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي".

وأوضحت "نزاهة" أنها نفذت في شهر مارس نحو 1453 جولة رقابية.

وقالت الهيئة إن التحقيق شمل وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.