مصر: مزاعم "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين تفتقد لأي أساس قانوني

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المملكة تدين القرار الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر بشدة إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الاثنين، أن ما تسميه إسرائيل "المغادرة الطوعية" يفتقد لأي أساس قانوني، مشددة على أن التهجير تحت القصف ومنع المساعدات يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة.

كما أدانت المصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.