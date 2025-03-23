الخليج اليوم .. السعودية.. السجن 15 عاما ومليون ريال غرامة للمتعاملين مع مخالفي نظام الإقامة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شددت الداخلية السعودية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه للعقاب.

وقالت الوزارة إن العقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت في بيان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

وأشارت الداخلية إلى أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة من 13 حتى 19 مارس‏‏ 2025، أسفرت عن ضبط 25150 مخالفا منهم 17886 مخالفا لنظام الإقامة، و4247 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3017 مخالفا لنظام العمل.

وذكرت أنه تم ضبط 1553 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 28% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و69% من إثيوبيا، و3% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 63 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت في السياق إلى أنه تم ضبط 36 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ووفق المصدر ذاته، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 38061 وافدا مخالفا منهم 35795 رجلا، و2266 امرأة، فيما تمت إحالة 30528 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2420 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12008 مخالفين.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية