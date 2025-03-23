شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يصل الصومال فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

وصل محمود على يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، في زيارة رسمية، هي الأولى له بعد توليه منصبه، بعد انتخابه في قمة الاتحاد الأفريقى لرؤساء الدول والحكومات في فبراير الماضى.

وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، في مطار آدم عدي الدولي، وخلال زيارته، سيعقد يوسف اجتماعات مع رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، لمناقشة قضايا هامة تخص الصومال والاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وتم انتخاب محمود علي يوسف رئيسًا للاتحاد الأفريقي في بداية فبراير 2025، بعد منافسة شديدة في القمة الأفريقية، وجاء فوزه بناءً على دعمه القوي من الدول الأعضاء في الاتحاد، بفضل خبرته الدبلوماسية وقدرته على التعامل مع القضايا الأفريقية المعقدة.

ويعتبر فوزه خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتعميق جهود حل النزاعات وتعزيز الأمن في القارة.