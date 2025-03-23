شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يلاحق عناصر الميليشيات الإرهابية.. وقادتها يفرون من مدينة جلب والان مع تفاصيل الخبر

بدأ قادة مليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالفرار من مدينة "جلب" بمحافظة جوبا الوسطى والمناطق المحيطة بها فى الصومال، وذلك في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة الصومالية ضد الإرهابيين في جنوب البلاد.

وكشفت مصادر، أن العديد من قادة الإرهابيين اختفوا مع عائلاتهم في محاولة للهروب من الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة الصومالية، وفقا لوكالة الأنباء صونا.

وتعاني المليشيات الإرهابية من انشقاق داخلي، حيث بدأ العديد منهم بالهروب إلى مناطق أخرى بعد فقدانهم مئات من عناصرهم على أيدي الجيش في العمليات الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن العديد من القادة والمئات من المقاتلين لقوا حتفهم في الهجمات، بينما ما زال مئات آخرون مصابين في المدينة.

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية حثت عناصر المليشيات على الاستسلام، مؤكدة أن جميع المناطق التي تسيطر عليها المتمردون هي أهداف عسكرية مشروعة.

كما دعت الحكومة، المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات للمتشددين لتجنب أي أضرار قد تنجم عن استهدافهم من قبل الجيش الصومالى.