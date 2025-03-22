شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 49.747 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 130 شهيدًا و 263 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 130 شهيدًا و 263 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.