شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 49.747 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 130 شهيدًا و 263 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

