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منذ بدء العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 49.747

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واس - غزة 0 تبليغ

منذ بدء العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 49.747

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 130 شهيدًا و 263 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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