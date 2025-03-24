هالة صدقي تعلق على اعتزال المخرج محمد سامي الإخراج التلفزيوني: قرار إنفعالي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - علقت الفنانة هالة صدقي على قرار المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج التلفزيوني؛ مؤكدة أنه قرار انفعالي.

هالة صدقي تعلق على اعتزال المخرج محمد سامي الإخراج التلفزيوني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن قرار اعتزال المخرجالإخراج التلفزيوني لموقع "عرب وود"؛ قائلة: "أنا شايفة أنه قرار إنفعالي، ونظرًا لصعوبة ظروف التصوير فهو لو إنسان آلي كان زمانه أتدمر، فما بالك ببشر بيفكر في التفاصيل وبيكتب وبيخرج، فهو في الحقيقة مش مجهد هو منهك لأقصى حد ممكن أي شخص يتخيله".

وأكملت هالة صدقي: "ولكنه من الممكن يأخذ فترة راحة مع إعادة تجديد أفكاره، ويسلك طريق آخر مع أفكار جديدة لأنه مش كل شغله شعبي هو عمل صعيدي ومودرن ومليون حاجة، فهو محتاج يرتاح وينام ويفكر بهدوء".

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وكان المخرج محمد سامي قد فاجأ جمهوره بإعلان اعتزاله الدراما التلفزيونية، بشكلٍ نهائي، وينوي خوض تجارب فنية جديدة، تتطلب سفره خارج البلاد لمدة عامين، ليتزامن هذا القرار مع عرض مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس"، الذي ينافس بهما في موسم رمضان 2025.

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هالة صدقي تتألق في مسلسل "إش إش"

تتألق الفنانةبدور "شادية" في مسلسل "إش إش" والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري،، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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