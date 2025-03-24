الخليج اليوم .. المقاتلات السعودية تختتم مشاركتها في تمرين العلم الأحمر2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختتمت القوات الجوية السعودية مشاركتها في مناورات تمرين" العلم الأحمر 2025" الذي نُفذ في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة، بعدما حققت حضوراً بكامل أطقم المنظومة الجوية، والفنية، والمساندة، إذ تمثلت في منظومة طائرات "تايفون"، وذلك بمشاركة نظيراتها من عدة دول شقيقة وصديقة.

التمرين الذي تشارك فيه القوات السعودية بمنظومة طائرات تايفون بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، يعزز رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية، كما ينسق الجهود من أجل تحقيق المواءمة العملياتية لتنفيذ عمليات مشتركة.

وأكد المقدم الطيار الركن خالد النتيفي، قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة، أن التمرين يُعد من أهم التمارين في الولايات المتحدة الذي جرى التحضير له خلال الأشهر الماضية؛ بهدف الاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم الجوية والفنية والمساندة.

وأفاد بأن التمرين يرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لمنسوبي القوات السعودية المشاركة، وتنفيذ المهام الجوية، وشهد التمرين رحلات منوعة ومختلفة، من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، والإسناد الجوي القريب، والبحث والإنقاذ القتالي.