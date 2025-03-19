شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: استمرار احتلال إسرائيل لأراض بالجنوب يعارض وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي بالجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي قدمناها لإخلاء التلال الخمسة ولا تزال تحتفظ بأسرى لبنانيين".

وكانت قد قالت جينين هينيس-بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق مضيفة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701"

جاء ذلك خلال المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتي اكد خلالها أعضاء المجلس أن الوضع الحالي يتسم بالتفاؤل الحذر.

وأشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.

بينما سلطت بلاسخارت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".

وقالت منسقة الأمم المتحدة : "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا" وذلك وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان.

ومن جانبه استعرض وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا الوضع الأمني في لبنان مشيرا الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.