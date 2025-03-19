شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمم المتحدة إلى احترام وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وأضافت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أي تأخير إضافي في إيصال المساعدات لغزة يهدد بمزيد من المجاعة والمعاناة بين سكان القطاع المدنيين.

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها العميق جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء تعليق إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع