الخليج اليوم .. البحرين تنشئ وكالة للفضاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء وكالة البحرين للفضاء، وتتبع مجلس الدفاع الأعلى، وتخضع لرقابة وإشراف الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

وأعلنت البحرين أخيراً عن نجاح إطلاق "المنذر" أول قمر صناعي بحريني إلى مداره المخصص له على متن صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، وذلك ضمن مهمة Transporter-13، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، من أميركا، وجرت عملية الإطلاق صباح السبت 15 من مارس 2025.

إذ نجح القمر في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كم عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

وقالت مديرة مشروع قمر المنذر الصناعي، عائشة الحرم، إن القمر مزود بتقنيات الأمن السيبراني لحماية البيانات، فيما استغرق عامين حتى إطلاقه عبر مجموعة شباب بحريني، مشيرة إلى أن القمر الصناعي يعد ضمن فئة الأقمار النانوية، ويحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية على متن القمر نفسه.