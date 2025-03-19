الخليج اليوم .. البنتاغون: مصممون على تدمير قدرات الحوثيين العسكرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مع تواصل الضربات الجوية الأميركية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ أيام، وتهديد الرئيس دونالد ترامب الحوثيين بـ"الإبادة التامة"، أكد البنتاغون الأربعاء أن لديه أوامر من ترامب بمواصلة استهداف الحوثيين.

وقال لـ"العربية/الحدث": "لدينا قدرات كبيرة في الشرق الأوسط لضرب الحوثيين".

كما أضاف: "لدينا تصميم على تدمير قدرات الحوثيين العسكرية".

كذلك أردف: "استهدفنا أفراداً مرتبطين بالحوثيين في الهجمات الأخيرة".

في حين بيّن أن المعلومات تؤكد أن الإيرانيين مستمرون في تهريب السلاح للحوثيين.

ضرب صنعاء وصعدة والبيضاء والجوف

جاء ذلك فيما شنت الولايات المتحدة بوقت سابق الأربعاء غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة والبيضاء والجوف.

وأوضح مراسل "العربية/الحدث" أن القصف الأميركي طال مخازن أسلحة في مديرية الثورة بصنعاء.

كما أضاف أنه تم استهداف أحد قيادات الحوثيين في مديرية الثورة بصنعاء.

كذلك أردف أن القصف الأميركي طال منصات صواريخ مخبأة بمزارع في الجوف.

"ستتم إبادتهم تماماً"

ومع شن الضربات، هدد الرئيس الأميركي الحوثيين في اليمن بـ"الإبادة التامة".

حيث كتب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين، مضيفاً: "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجياً. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبداً... ستتم إبادتهم تماماً".

في الوقت نفسه، أردف قائلاً: "تصلنا معلومات مفادها أنه رغم أن إيران قلصت وتيرة دعمها الشامل للحوثيين وعلى صعيد المعدات العسكرية، فإنها تواصل إمدادهم. على إيران أن توقف هذا الإمداد فوراً".

منذ السبت

يشار إلى أنه بعد أسابيع من هدوء نسبي في ممرات الشحن بالبحر الأحمر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في يناير الفائت، حذر الحوثيون المتحالفون مع إيران في 12 مارس من استئنافهم الهجمات على سفن إسرائيلية رداً على إغلاق إسرائيل معابر في غزة.

لتشن الولايات المتحدة منذ ليل السبت سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

في حين هدد الرئيس الأميركي الاثنين بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، محذراً من عواقب وخيمة.

"توسيع نطاق أهدافهم"

إلا أن الحوثيين عادوا وأعلنوا الثلاثاء أنهم سيوسعون نطاق أهدافهم في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف "العدوان" على غزة. وأعلنوا استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي من دون تقديم دليل.

كما أشار المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إلى إطلاق عدة صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة نحو حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية الأميركية.

يذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. إلا أنهم علقوا تلك الهجمات لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.

فيما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أن الحوثيين هاجموا "سفناً حربية أميركية 174 مرة، وسفناً تجارية 145 مرة منذ 2023".