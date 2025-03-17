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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نفذته مسيّرات حربية للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثلاثة شهداء من منطقة وادي غزة شمال مخيم البريج، بعد استهدافهم من مسيّرة حربية للاحتلالز

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كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في غارة جوية استهدفت حي الجنينة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة طال المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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