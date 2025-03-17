شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نفذته مسيّرات حربية للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثلاثة شهداء من منطقة وادي غزة شمال مخيم البريج، بعد استهدافهم من مسيّرة حربية للاحتلالزكما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في غارة جوية استهدفت حي الجنينة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة طال المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.