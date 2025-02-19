شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادل الأسرى.. الاحتلال يتسلم 4 جثامين يوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

حل الدولتين

الدمام - شريف احمد - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، أنها ستسلم يوم غد الخميس جثامين أفراد عائلة بيباس، بالإضافة إلى جثمان الإسرائيلي عوديد ليفشتس، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى.وقال المتحدث باسم الكتائب في بيان مقتضب، إن "المحتجزين كانوا أحياء قبل أن تستهدفهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال قصف متعمد لأماكن احتجازهم"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف الوفاة أو آلية التسليم.ووصف رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الخميس بأنه سيكون "يومًا صعًبا جدًا"، قائلًا في بيان: "سنستعيد غدًا 4 من أسرانا، لكنهم قتلى".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.

وذلك من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي يشكل خارطة طريق للسلام.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وفدًا برلمانيًا بريطانيًا، اليوم الأربعاء في رام الله، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين المتكررة.

خطة الإغاثة والتعافي

كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني للوفد البرلماني جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، والتركيز على توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل من خلال خطة أعدتها الحكومة الفلسطينية، ويجري العمل على تطويرها مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين.