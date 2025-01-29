شكرا لقرائتكم خبر عن عاصمة أفريقية على وشك السقوط بيد المتمردين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



جهينة متابعات:

تصاعدت حدة التوتر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عززت حركة "إم 23" المدعومة من رواندا سيطرتها على مدينة غوما، وسط مطالبات دولية بوقف القتال وانسحاب القوات الرواندية من المنطقة.

وأكدت تقارير ميدانية أن مسلحي الحركة، إلى جانب القوات الرواندية، باتوا القوة الوحيدة في شوارع غوما، بينما لا تزال الاشتباكات متقطعة في بعض المناطق النائية.

يأتي ذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعت واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الرواندية، بينما طالبت الكونغو بفرض عقوبات على رواندا متهمة إياها بدعم المتمردين ونهب ثروات البلاد.

في الأثناء، تزايدت التحذيرات من كارثة إنسانية، مع فرار الآلاف من السكان وسط تقارير عن عمليات نهب واغتصاب. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من احتمال تسرب فيروسات خطيرة، بينها إيبولا، من مختبرات في غوما بسبب الفوضى الأمنية.

يُذكر أن حركة "إم 23" سبق أن سيطرت على غوما عام 2012 قبل أن تُهزم لاحقًا، لكنها عادت للظهور بقوة منذ 2021، في ظل صراع متصاعد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

في مايو 2024، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية محاولة انقلابية فاشلة في العاصمة كينشاسا. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، الجنرال سيلفان إيكينجي، أن قوات الدفاع والأمن أحبطت المحاولة في مهدها، مشيرًا إلى تورط أجانب وكونغوليين في العملية. وقعت الأحداث بالقرب من مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة مهاجمين وزعيمهم المعارض كريستيان مالانغا، بالإضافة إلى اثنين من حراس الوزير. تم اعتقال حوالي 50 شخصًا على خلفية هذه المحاولة.

بالعودة إلى تاريخ الانقلابات الناجحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان آخرها في عام 1997 عندما أطاح لوران كابيلا بالرئيس موبوتو سيسي سيكو بعد حرب استمرت عدة أشهر، مما أدى إلى تغيير اسم البلاد من زائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.