تعرف على الجهة التي اوقفت تحرير الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي احمد الضبياني عن الجهة التي اوقفت تحرير محافظة الحديدة

وقال الضبياني في تغريدة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏وقف المجتمع الدولي حائلاً أمام تحرير الحديدة، وتكالبت ضغوط أمريكا وبريطانيا من أجل إبقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثي

واختتم بالقول:كل تلك الخطط هدفها تمكين الحوثي من جعل الحديدة منصة لتهديد اليمن وصناعة الموت

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