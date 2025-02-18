شكرا لقرائتكم خبر عن دعم دولي لمشاريع مياه في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

وقّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتفاقيتين لتنفيذ وإعادة تأهيل 6 مشاريع مياه في محافظات الحديدة وتعز وشبوة، بتمويل كويتي وبولندي، بتكلفة إجمالية 712 ألف دولار، بهدف تحسين الوصول إلى مياه نظيفة ومستدامة.

وشملت الاتفاقية الأولى، الموقعة مع منظمة العون المباشر الكويتية، تنفيذ 5 مشاريع مياه في تعز وشبوة، تضمنت تركيب وحدات ضخ بالطاقة الشمسية، وإنشاء خزان أرضي بسعة 200 متر مكعب، إضافة إلى حفر بئرين ارتوازيين وتركيب أنظمة ضخ حديثة.

وتم توقيع الاتفاقية الثانية، مع منظمة العمل الإنساني البولندية، وتتعلق بإعادة تأهيل مشروع مياه طور قطابة في مديرية الخوخة بالحديدة، بتكلفة 100 ألف دولار، تشمل إنشاء خزان برجي، وتركيب منظومة طاقة شمسية ومضخة مياه حديثة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الحكومية والشراكات الدولية لتحسين خدمات المياه، وتخفيف معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.