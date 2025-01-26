شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ملتزمون بالشراكة الدولية وتعزيز العمل الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية البحرينى الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، التزام حكومة البحرين بالشراكة الدولية والعمل الجماعي ووحدة التوجه في تحقيق الأهداف المشتركة لكافة دول العالم وشعوبه نحو تعزيز السياسات الجمركية وتطوير آليات العمل الجمركي، لتظل داعمًا للاقتصادات الوطنية وحركة الاستثمار والتجارة العالمية، مشيرا إلى أن البحرين أرست، من خلال سياستها الجمركية، قواعد ثابتة ومبادئ قويمة وممارسات جادة في هذا المجال، مما كان له الأثر الفعال في تعزيز مكانتها ودورها الريادي، إقليميًا ودوليًا.

وأضاف قائلا: لقد أثبتت شؤون الجمارك، بمقدراتها الذاتية وسواعدها الوطنية، كفاءتها في تطوير العديد من أنظمة العمل الإلكترونية والتطبيقات التي ساهمت في تسهيل تقديم الخدمات الجمركية وبما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية للمملكة بشكل دائم.

إن هذا الصرح الجمركي ما كان ليتبوأ هذه المكانة لولا الثقة والدعم للكوادر البشرية والعناية الدائمة بتبادل المعلومات بشفافية وانتقال الخبرات العلمية والميدانية إلى جيل مسؤول ومتسلح بأحدث معايير الأداء الوظيفي والوسائل المساندة والكفاءة العلمية التي تمكنه من الإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة وكذلك مواجهة متغيرات العمل بيسر وانسيابية، فلهم مني كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الطيبة.

جاء ذلك فى كلمة له بمناسبة كلمةً بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام، ويحمل شعار اليوم العالمي للجمارك 2025، الذي يؤكد الالتزام بالكفاءة والأمن والازدهار، أهمية بالغة من خلال تسليط الضوء على تعزيز القيم الوظيفية والالتقاء بالعديد من منسوبي الجمارك المتميزين في أداء واجباتهم ومهامهم،