قبلة عبدالمجيد وأنغام.. الأمن السعودي يتدخل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: على الرغم من إدراك ملايين المصريين والعرب أن الوسط الفني له طبيعته الخاصة، إلا أن انتشار فيديو القبلة المثيرة للجدل التي طبعها الفنان عبدالمجيد عبدالله على وجه المطربة أنغام وهو يمسك بوجهها كان له ردة فعل شعبية واجتماعية، بل ورسمية قوية.

فقد ثارت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية، بعد استدعاء الفنانة أنغام، والفنان عبد المجيد عبدالله، من جانب الأمن العام السعودي الجمعة، بسبب قُبلتهما في حفل جوائز جوي بالسعودية والذي أقيم في مدينة الرياض، يوم 18 كانون الثاني (يناير) الماضي وأثار حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وبعد الإعلان عن استدعائها، قامت أنغام، بنشر عدة صور وفيديوهات عبر ستوري انستجرام، خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن عبر موقع إكس، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.

الأمن العام السعودي

وشارك حساب الأمن العام السعودي عبر موقع إكس، صورة مموهة من مقطع الفيديو محل الجدل، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: "استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض".

وتابع بيان الأمن العام السعودي: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية".

وقد تسببت قبلة الفنان عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، حيث استقبل عبد المجيد عبد الله الفنانة أنغام بحفاوة وترحاب كبيرين على هامش حفل Joy awards وقبلها بحماس لافت، وتدخل الفنان حسين فهمي مازحا ليدفعه إلى التوقف، قائلاً :"عايز يكمل".