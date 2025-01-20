الخليج اليوم .. محمود عباس يقلد سفير السعودية لدى فلسطين نجمة القدس

الرياض - كتب موسى القحطاني - قلد الرئيس الفسطيني محمود عباس سفير المملكة العربية السعودية، قنصلها العام في مدينة القدس السفير نايف بن بندر السديري، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله السفير السعودي نايف السديري، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد الرئيس بالجهود المميزة التي بذلها السفير السديري لتوطيد علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وثمن عباس الدعم المتواصل الذي تقدمه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة.

ومنح عباس سفير المملكة العربية السعودية نجمة القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية-السعودية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية