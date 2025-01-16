شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يقصف نحو خمسين هدفًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

القصف الجوي خلال 24 ساعة

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه قصف "نحو 50 هدفًا في قطاع غزة" خلال الساعات ال24 الأخيرة، علما أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس الاربعاء، لا يزال ينتظر مصادقة إسرائيل عليه.وأورد بيان عسكري أنّ "سلاح الجو قصف خلال الساعات ال24 الأخيرة نحو 50 هدفًا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة"، مضيفا أنه "بين الأهداف التي هوجمت عناصر في منظمتي حماس والجهاد الإسلامي وبنى تحتية ومستودعات ذخيرة ومواقع لإطلاق صواريخ ومواقع لصنع أسلحة ومراكز مراقبة".