شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك للقانون الدولي.. الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

انتهاك للقانون الدولي

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، استهداف منشآت مدنية حيوية في مدينة مروي وإلحاق الضرر البالغ بمحولات الكهرباء من سد مروي إلى الشبكة القومية التي تغذي عددًا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: إن المعلومات أفادت أن هجوم المسيرات على محطة محولات الكهرباء لسد مروي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدن مروي والدبة وعطبرة ودنقلا وأم درمان، ومناطق مختلفة في بورتسودان، وشللًا شبه كامل في المدن المتضررة بما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية المتردية.وأوضح أن التصميم على الانتهاك الصارخ لمبادئ القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني في السودان وتدمير البنى التحتية السودانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية في البلاد، يعقد المشهد السياسي ويبعد فرص السلام التي يبحث عنها الشعب السوداني المتضرر الأول من هذه الانتهاكات.وأكد أبو الغيط الموقف الثابت للجامعة العربية نحو دعم الدولة السودانية ومؤسساتها القومية وبناها التحتية وحقوق الشعب السوداني بجميع أطيافه، مذكرًا بضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني.