شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إتفاق وقف إطلاق النار.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية على قطاع غزة وذلك بعد إتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مسعفون أن القصف الإسرائيلي العنيف، وخاصة في مدينة غزة، أودى بحياة 32 شخصاً في وقت متأخر من الأربعاء.

فيما الضربات استمرت في وقت مبكر الخميس، ودمرت منازل في رفح في جنوب غزة، والنصيرات في وسط القطاع، وأيضاً في شمال غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفاً إسرائيلياً على القطاع أودى بحياة 22 شخصاً منذ فجر الخميس.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني في غارات على غزة منذ فجر الأربعاء.