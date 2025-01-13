شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يوجه دعوة لعون لزيارة الجامعة العربية.. ويؤكد: لبنان له معزّة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن لديه احتراماً عميقاً لشخص الرئيس جوزف عون، وأنه على ثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك إلى الأمام، وبشكل وإيقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة إن شهدتهما، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ووجه دعوة إلى الرئيس اللبنانى جوزيف عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، أو في مجلس وزراء الجامعة.

في مستهل اللقاء، هنأ أبو الغيط الرئيس عون على انتخابه، متمنياً له التوفيق في المهمة الموكلة اليه، مشيداً بحكمته وخبرته من خلال المواقع التي حلّ فيها وآخرها قيادة الجيش. وأمل الأمين العام ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن.

​وشكر الرئيس عون أبو الغيط على زيارته، مقدراً المواقف التي يعلنها دائماً دعماً للبنان داخل الجامعة العربية وخارجها. واكد انه سيعمل بالتعاون مع الجميع، من اجل الاستقرار السياسي في البلاد والذي لا يتحقق الا من خلال ثقة العالم بلبنان. واعرب عن امله في ان ينجز تشكيل الحكومة للانطلاق في مسيرة إعادة النهوض وفق ما ورد في خطاب القسم.

ومن جانبه قال أبو الغيط إن لبنان له معزة خاصة في العالم العربي، وبصفتي امينا عاما لجامعة الدول العربية، فإن كل ما يتعلق بلبنان نهتم به نحن في الجامعة العربية وفي العالم العربي. لدي احترام عميق لشخصية الرئيس عون، وثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".

وأضاف:" قدمت دعوة للرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة. أتمنى النجاح في مستقبل الأيام، وآمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة تستجيب لكل ما هو مطلوب لبنانيا. كل التهنئة للشعب اللبناني والدولة اللبنانية وللرئيس شخصياً".