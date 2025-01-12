شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: استشهاد أكثر من 70 طفلا خلال الأيام الخمسة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدفاع المدني بغزة، إن أكثر من 70 طفلا استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الدفاع المدني بغزة: الاحتلال زاد حدة القصف على القطاع منذ بدء العام الجاري حيث يقصف مدارس تؤوي نازحين وعددا كبيرا من الأطفال.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.