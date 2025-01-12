شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه نحو 339 ألف مواطن في جزر القمر إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة التي زاد عدد مقاعدها إلى 33 مقعدا بموجب قانون اقر في فبراير الماضي.



أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات في 16 فبراير المقبل، بالتزامن مع الانتخابات المحلية.