شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط إسعاف من مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

استشهد 10 فلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنزل في حي الشجاعية شرق غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين، بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت: أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.. فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.