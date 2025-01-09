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شكرا لقرائتكم خبر عن في أول كلمة له.. جوزيف عون يكشف عن ملامح خطته في رئاسة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يتشرف بانتخابه رئيسًا للبنان، مؤكدًا أن لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتدخلات، مضيفًا "إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".
وأضاف عون: أتعهد بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة، قائلًا: سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيسًا للحكومة، ورئيس الحكومة سيكون شريكي وليس خصمي.
وشدد على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن، قائلًا: سأعمل مع الحكومة اللبنانيية الجديدة على مشروع قانون لاستقلال القضاء.
وأكد قائلًا: نرفض توطين الإخوة الفلسطينيين ضمانا لحقهم في العودة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا.
وشدد عون قائلًا: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، مؤكدًا حق الدولة باحتكار حمل السلاح.
وأضاف عون: أتعهد بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة، قائلًا: سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيسًا للحكومة، ورئيس الحكومة سيكون شريكي وليس خصمي.
جوزيف عونوتابع جوزيف عون: عهدي أن نعيد هيكلة الإدارة والمؤسسات العامة، مؤكدًا أن الجيش سيضبط الحدود جنوبًا وشرقًا وسيتم ترسيمها، متابعًا: لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم.
وشدد على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن، قائلًا: سأعمل مع الحكومة اللبنانيية الجديدة على مشروع قانون لاستقلال القضاء.
رئاسة جوزيف عون للبنانوبين أنه سيُفعّل هيئة التفتيش القضائي، موضحًا أن الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه، معلقًا: لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان، ولن نراهن على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض.
وأكد قائلًا: نرفض توطين الإخوة الفلسطينيين ضمانا لحقهم في العودة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا.
وشدد عون قائلًا: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، مؤكدًا حق الدولة باحتكار حمل السلاح.