شكرا لقرائتكم خبر عن في أول كلمة له.. جوزيف عون يكشف عن ملامح خطته في رئاسة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جوزيف عون

رئاسة جوزيف عون للبنان

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يتشرف بانتخابه رئيسًا للبنان، مؤكدًا أن لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتدخلات، مضيفًا "إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".وأضاف عون: أتعهد بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة، قائلًا: سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيسًا للحكومة، ورئيس الحكومة سيكون شريكي وليس خصمي.وتابع جوزيف عون: عهدي أن نعيد هيكلة الإدارة والمؤسسات العامة، مؤكدًا أن الجيش سيضبط الحدود جنوبًا وشرقًا وسيتم ترسيمها، متابعًا: لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم.وشدد على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن، قائلًا: سأعمل مع الحكومة اللبنانيية الجديدة على مشروع قانون لاستقلال القضاء.وبين أنه سيُفعّل هيئة التفتيش القضائي، موضحًا أن الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه، معلقًا: لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان، ولن نراهن على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض.وأكد قائلًا: نرفض توطين الإخوة الفلسطينيين ضمانا لحقهم في العودة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا.وشدد عون قائلًا: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، مؤكدًا حق الدولة باحتكار حمل السلاح.