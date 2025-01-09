بدء توزيع أوراق الاقتراع للدورة الثانية بالانتخابات الرئاسية اللبنانية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت عملية توزيع أوراق الاقتراع للدورة الثانية بالانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، في الدورة الأولى لجلسة البرلمان، بعدما لم يتمكن من الحصول على 86 صوتًا، كان يتعين عليه الحصول على 65 صوتًا في حال جرت دورة ثانية.

وحصل جوزيف عون على 71 صوتا في الدورة الأولى من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وقرر رئيس البرلمان، نبيه بري، برفع الجلسة لمدة ساعتين.

وبدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لـ انتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.

وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.