شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الثانية للبرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الجلسة الثانية لانتخاب رئيس لبنان بعد جلسة عقدت صباح اليوم الخميس، وانتهت بحصول جوزيف عون على 71 صوتا من 86 صوتا كانت مطلوبة لنجاحه من إجمالى 128 صوتا فى البرلمان، وقد أكد نجيب ميقاتى أن الجلسة الثانية سوف تنتهى بانتخاب عون رئيسا.

وأضاف قائلًا: لقد تمكنا من الحفاظ على هيكلة الدولة خلال المرحلة الماضية، والدستور يقر إجراء استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وأن التوافق الحالي في لبنان يرتبط فقط برئاسة الجمهورية ولا يشمل رئاسة الحكومة المرتبطة بمسار يحدده الدستور.

وأكد قائلا: علاقتي ممتازة جداً مع العماد جوزاف عون.. وأقدر حرصه الكبير على لبنان.