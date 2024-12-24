شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: تجهيز شحنة أدوية بإجمالي 10 أطنان لدعم القطاع الصحي بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الدول العربية، تجهيز شحنة من الأدوية الضرورية بإجمالي وزن ما يقرب من 10 أطنان، وذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة من أجل توفير الاحتياجات الصحية والإنسانية لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين، وتنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.



وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إنه يجري التنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لاستلام هذه الشحنة، التي ستصل إلى مطار عمان بالأردن على جزأين؛ الأول يزن 5 أطنان وتصل يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، والثانية تزن ما يقرب من 5 أطنان وتصل يوم الإثنين 30 ديسمبر الجاري.



وأشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة إلى أن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مستمرة في التنسيق مع الدول الأعضاء لوصول المساعدات الإنسانية والصحية إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، في إطار الحرص على دعم الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة.



وأكدت ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى السماح بشكل فورى بإدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود إلى قطاع غزة.



وأضافت السفيرة أبوغزالة، أن هذه الشحنات التي ستصل إلى عمان خلال أيام والمقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب، سوف تستقبلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالمملكة الأردنية، تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.



ووجهت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، الشكر إلى وزير الصحة الليبي على مبادرته بتحويل الدعم المقدم من مجلس وزراء الصحة العرب للقطاع الصحي الليبي، إلى دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، دعما من الصندوق العربي للتنمية الصحية؛ تماشيًا مع أهداف المجلس بدعم الدول العربية الأعضاء في حالات الأزمات والكوارث.