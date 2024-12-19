الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق تطورات الأوضاع الإقليمية

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، في المخيم الشتوي في العلا برئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق.

وجرى في أثناء اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.



حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات السيد وقاص محمد حسين.