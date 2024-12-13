شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. حريق بدار لرعاية المسنين يقتل ستة نزلاء والان نبدء بالتفاصيل

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تحقيقات لمعرفة الأسباب

الدمام - شريف احمد - توفي ستة نزلاء وأصيب خمسة آخرون بإصابات بالغة و 55 إصابة متوسطة، إثر حريق شبّ في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين في الأردن، حسبما ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.وقالت الوزيرة: "إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم".وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.بدوره، تفقد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان المصابين في حريق الجمعية بالمستشفى، مؤكدًا تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.