أشرف ريفي: اقول لميقاتي عد الى بيئتك واهلك وصحح المسار ومد يدك الى مدينتك

أشار النائب أشرف ريفي، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "وحدة المعركة تعطي الأمل بالنجاح وسنكون موحدين في إستشارات الإثنين وميقاتي أقرب للثنائي الشيعي وليس إلينا، وأنا اقول لميقاتي عد الى بيئتك واهلك وصحح المسار ومد يدك الى مدينتك".
ولفت ريفي، الى أنني "أأترك القرار لكل المعارضة ولن نكون إلا موحدين وإلا سنخسر المعركة، ولا شك أن انتخاب الرئيس جوزاف عون خلق أملًا عند الناس ولن نخيب آمالهم"، مضيفاً "لا مانع لدينا بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة والموفد السعودي حكمًا أتى لإطلاق مسار كبير معين من دون الدخول بالأسماء".
وتابع "اذا سمّي ميقاتي عليه الاخذ بالتحولات واخشى ان يتحكم به الثنائي ويعيق انطلاقة العهد".
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