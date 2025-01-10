أشار النائب ابراهيم الموسوي، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "هناك جهات ضامنة اشرفت على اتفاق وقف اطلاق النار والمجتمع الدولي والدولة يتحملان مسؤولية اجبار العدو على الالتزام به".
ولفت الموسويـ الى أن "هذه فترة تجربة واختبار للمجتمع الدولي ونعتبر الإسرائيلي عدو وهو محتل أجزاء من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والأردن ومنذ استقلال هذا البلد والأطماع الإسرائيلية تحيط به".
ورأى أن "خطاب الرئيس جوزاف عون خطاب إعلان نوايا ونحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية"، مضيفاً "لم نقل يومًا أن الجيش لا يستطيع أن يملأ الفراغ والمشكلة دائمًا في الدولة اللبنانية هي غياب القرار الحقيقي بالرد على العدو"
وأضاف "من حقنا طرح من نراه مناسبًا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة وهناك عناوين أساسية يجب أخذها بالإعتبار".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: لم نقل يومًا أن الجيش لا يستطيع أن يملأ الفراغ ومن حقنا طرح من نراه مناسبًا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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