شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار نشوى مصطفى من البكاء فى أول ظهور بعد وفاة زوجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الفنانة نشوى مصطفى من البكاء أثناء حديثها عن زوجها، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد وفاته، وذلك بعد رحيله يوم 28 ديسمبر الماضي، موضحة أنها عادت إلى العمل بسبب التزاماتها.



وقالت نشوى مصطفى، خلال برنامجها المعروض على قناة cbc سفرة: الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي الحلقة النهارده إزاي، فيه التزامات، فالحياة بتجبرنا على إن إحنا لازم نشتغل، وأنا ما كنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان أنا ما بحبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، فسامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي، ومن فضلكم اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة.

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نشوي مصطفى



نشوى مصطفى



نشوى مصطفى

وعاشت الفنانة نشوى مصطفى حزنا شديدا، لفراق زوجها وشيع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع، وحرص على الحضور كل من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ومنير مكرم، حيث كانت الفنانة نشوى مصطفى ترتبط بزوجها الراحل ارتباطا شديدا، وتعتبره كل شىء فى حياتها.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن وفاة زوجها السبت الماضى، وشيع الجثمان عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية فجأة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعانى من قصور في الشريان التاجي.

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضى فى مسلسل إمبراطورية ميم فى دور شقيقة خالد النبوى، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً.