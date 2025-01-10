شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل: اكتشفت محمد رمضان.. ونجل حنان ترك ألهمني أداءها في "سارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المخرجة شيرين عادل أن مسلسل "حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، هو أول مسلسلاتها في عالم الإخراج الدرامي، مشيرة إلى أنها استلهمت طريقة أداء الفنانة حنان ترك في مسلسل "سارة"، من نجلها، لأنه كان طفلا صغيرا ويتحدث بنفس طريقة "سارة" ومواصفاتها فاقترحت ذلك على حنان ترك ووافقت.

وأشارت شيرين، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أننا خسرنا حنان ترك بسبب اعتزالها، مؤكدة أن النجم محمد رمضان خاض معها أول تجربة تمثيل أمام الكاميرا في مسلسل "أولاد الشوارع"، وتم ترشيحه لها بعد دور صغير في إحدى المسرحيات، واقتنعت به.

وقالت شيرين، خلال اللقاء أن الفنان الراحل خالد صالح كان تلقائيا وموهبة لن تتكرر مضيفة أنه كان يسلم على كل عمال البلاتوه بالأحضان قبل الشروع في التصوير، مشيرة إلى أن الفنان أحمد خالد صالح لديه موهبة كبيرة في عالم التمثيل ورصين للغاية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.