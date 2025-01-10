فادي كرم: المعارضة لديها شخصيات مؤهلة لرئاسة الحكومة ومنها مخزومي وريفي

أشار النائب فادي كرم، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "المعارضة لديها شخصيات مؤهلة لرئاسة الحكومة ومنها مخزومي وريفي وامام التحول الجديد من الضروري ان يكون هناك رئيس حكومة متناسق مع خطاب القسم".

ولفت كرم، الى أن "المعارضة تعمل لمشروع دولة والمسألة ليست مسألة اشخاص ونعمل على تأمين الربح في رئاسة الحكومة".