شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد تكشف لليوم السابع حقيقة اعتزالها الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد حقيقة اعتزالها الفن قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": "هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، وأنا لم أعتزل، وما زلت أعانى من آلام في الظهر، والحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس وراضية بيه".



وأضافت: أتمنى من الله أن يشفينى، ويا رب سنة 2025 تكون وش الخير والسعد على الناس كلها.



وعادت نجوى فؤاد إلى الساحة الفنية العام قبل الماضي بمشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" الذي تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023، العمل بطولة غادة عبد الرازق، مي سليم، صلاح عبد الله، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، مصطفى درويش، كريم سرور، تامر فرج، جيهان خيري، وتأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

وفي السينما شاركت نجوى فؤاد في آخر أعمالها قبل 5 سنوات خلال فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد نور.