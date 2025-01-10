شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: نفاد بطاقات حضور احتفالية الأوبرا فى ذكرى أم كلثوم بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موافقة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على قبول دعوة مسرح (فيلهارمونى دى باريس) الذى يعد من أشهر وأجمل مسارح العالم للاحتفاء بذكرى مرور نصف قرن من الزمان على رحيل سيدة الغناء العربى أم كلثوم فى إحتفالية فنية ضخمة.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية أن الموقع الإلكترونى لمسرح فيلهارمونى دى باريس أعلن نفاد بطاقات الحضور وفتح قائمة الانتظار للراغبين فى مشاهدة الحفل، مشيرة إلى أن سعة المسرح تبلغ 2400 مقعد تم حجزها بالكامل، مما يعكس قيمة الإبداع المصرى والعربى عالميا، باعتباره أحد العناصر الهامة فى التراث الإنسانى.

وأضافت أن الدعوة جاءت تعبيراً عن المكانة الحضارية الرائدة والمميزة التى تتمتع بها مصر دوليا.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن إحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق فى باريس يأتى تأكيدا للريادة الحضارية المصرية التى يمثل الإبداع الفنى أحد عناصرها الفريدة، مضيفة أن الحفل يقام فى 2 فبراير بمشاركة أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويشدو خلاله نجمتا الأوبرا رحاب عمر وإيمان عبد الغنى بنخبة مختارة من الأيقونات الطربية الخالدة لسيدة الغناء العربى.

وأشارت إلى أن بطاقات حضور الحفل نفذت فور طرحها نتيجة الإقبال الجماهيرى الضخم، وقررت إدارة المسرح بثه مباشرة على الموقع الرسمى له لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاهدين حول العالم للاطلاع على جانب من الإرث الفنى المصرى المميز.

جدير بالذكر أن التاريخ الفنى لأم كلثوم يروى إحياءها حفلين أسطوريين على مسرح الأوليمبيا فى باريس كحدث لم يتكرر أقيما فى نوفمبر 1967 وتبرعت بأجرهما لصالح المجهود الحربى آنذاك، وشهد أحدهما الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال الذى تصادف وجوده في باريس، و13 سفيراً عربياً، منهم ممثل جامعة الدول العربية إلى جانب أعداد ضخمة من الجاليات العربية فى أوروبا.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تقام مطلع فبراير المقبل ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويشارك فيها نجمتا الأوبرا رحاب عمر وإيمان عبد الغنى.