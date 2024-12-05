شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا، إلى جانب 105 آلاف و739 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت الوزارة أنه في "اليوم الـ 426 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".