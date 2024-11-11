شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل السعودية لترأس وفد بلاده فى القمة العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض" العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الاثنين، لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة العربية الإسلامية غير العادية.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، عند مغادرته الأردن.

وتعقد القمة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب على لبنان، وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة، والتطورات الراهنة في المنطقة.