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العاهل الأردنى يصل السعودية لترأس وفد بلاده فى القمة العربية والإسلامية

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض" العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الاثنين، لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة العربية الإسلامية غير العادية.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، عند مغادرته الأردن.

وتعقد القمة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب على لبنان، وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة، والتطورات الراهنة في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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