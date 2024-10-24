شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على غزة إلى 42847 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 384 على التوالي إلى 42847 شهيدًا، ونحو 100544جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 55 فلسطينيًا وإصابة 132 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.