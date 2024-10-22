شكرا لقرائتكم خبر عن انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 90% من سكان قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل





أخبار متعلقة

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الغذاء العالمي في بيان له اليوم، من أن أكثر من 90 % من السكان في قطاع غزة قد يواجهون انعدام أمن غذائي حاد في حال استمرار المعارك والقتال في القطاع المحاصر.ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى وقف القتال في غزة، وإلى الوصول الإنساني المستدام لتوفير المساعدة المنقذة للحياة.من جانبها عدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان أيضًا "أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة كارثية، مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة لليوم السادس عشر على التوالي".وجاء في بيان "الأونروا" ما يواجهه الناس أمر مروّع من حيث البؤس والاكتظاظ ، حيث يطلب الناس المساعدة والسلامة والأمن ووقف القصف.وأضاف البيان، أنه "لا يزال من الصعب للغاية الحصول على صورة واضحة للوضع في شمال غزة بسبب الإغلاق المستمر والقيود الشديدة".وتابع "أن التقارير التي تصل تشير إلى أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا هناك تتجاوز الكارثية.